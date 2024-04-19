Заводы Peugeot и Fiat смогут работать на солнечной энергии

Автопроизводитель Stellantis заявил о приобретений акций аргентинской компании 360 Energy Solar, специализирующейся на солнечной энергетике. Об этом пишет Pv magazine.

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Stellantis, которая представляет автомобильные бренды Citroen, Fiat и Peugeot на южноамериканском рынке, приобрела 49,5% акций компании. Сумма сделки ставила 100 миллионов долларов.

Автопроизводитель намерен развивать дополнительные солнечные электростанции, внедрять крупные системы хранения солнечной энергии и осуществлять производство водородной энергии.

Работы начнутся с расширения использования возобновляемых источников энергии на заводах Stellantis в Феррейре и Эль-Паломаре в аргентинских провинциях Кордова и Буэнос-Айрес, которые питаются от фотоэлектрической станции 360 Energy Solar в Ла-Риохе.

В Stellantis подчеркнули, что эта сделка - важный шаг на пути к углеродной нейтральности, которой компания намерена добиться к 2038 году.

«Наша цель — предложить чистую, безопасную и доступную мобильность. А устойчивая экосистема электрической мобильности невозможна без доступной чистой энергии», - подчеркнул Эмануэле Каппеллано, президент Stellantis в Южной Америке.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.

После объявления лидером рынка о снижении цен на «электрички» компания Lucid Group также заявила о предоставлении покупателям скидки в $7500 при покупке ряда моделей люксового электромобиля Air. В ценовую войну с Tesla включились и автопроизводители из Китая. Как минимум 30 автомобильных брендов там объявили о скидках.