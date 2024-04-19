Skoda объявила о запуске гибридного Superb

Skoda расширила свою коллекцию электрифицированных авто, включив в неё гибридный универсал Superb Combi. Эта модель выделяется способностью преодолевать до 133 км на электрической тяге, становясь отличным выбором для экологически осознанных водителей. Хотя её дальность немного меньше, чем у Volkswagen Passat eHybrid, Superb Combi привлекает более доступной ценой.

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По информации от SPEEDME.RU, версия First Edition доступна за 46 990 евро, тогда как Passat стартует с отметки в 49 990 евро. Superb Combi оснащён рядом передовых функций, таких как светодиодное освещение, система безключевого доступа, трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, что подчёркивает стремление Skoda к комфорту и инновациям. Благодаря зарядке мощностью до 50 кВт, этот универсал выделяется среди энергоэффективных машин.

С учётом важности экологичного транспорта на европейском рынке, Superb Combi представляет собой идеальное сочетание пространства, современных технологий и экономичности. В контексте растущих цен на топливо и ужесточающихся экологических требований, новинка Skoda обещает оптимальное решение для тех, кто ищет комфортабельный, технологичный и при этом экономный автомобиль.