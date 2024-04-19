У китайской марки Hongqi появится собственный смартфон

К компаниям, решившим обзавестись гаджетами, идеально подходящими машинам, присоединится китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi. Входящей в госконцерн FAW марке поможет «дочка» Geely — Ecarx, поставляющая автокомпоненты и «умную» электронику. Соответствующее соглашение уже подписано, причем смартфон не будет единственным продуктом этого сотрудничества, пишет CnEVPost.

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Hongqi и Ecarx вместе создадут «интеллектуальный» интерьер для будущих автомобилей. Электроника в нем будет работать на собственной операционной системе Hongqi, которая также находится в разработке. Еще одним плодом совместного проекта станет смартфон, который расширит возможности подключения к автомобилям.

Вероятно, телефон сможет «дружить» в первую очередь с машинами Hongqi New Energy, которую Hongqi выделила в отдельное подразделение для выпуска автомобилей на новых источниках энергии (NEV) — это электрокары, гибриды и водородомобили. В 2023 году было продано около 85 тысяч машин Hongqi New Energy.

Помимо Hongqi, свой смартфон выпустил китайский производитель электрокаров Nio. О выпуске собственного гаджета также объявлял Polestar, причем для этого он объединился с принадлежащей компанией Xingji Meizu, тоже принадлежащей Geely. А для Xiaomi, недавно вышедшей на авторынок, бесшовная интеграция телефона и машины — один из приоритетов.

Тем временем у российского АвтоВАЗа появилось собственное мобильное приложение. «Мир Lada» дает доступ как к сервисам, так и к технической документации: с его помощью можно записываться на ТО и узнать цену, покупать запчасти, вызывать техподдержку и скачивать документы.