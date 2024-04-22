Производство кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus стартовало на заводе в Беларуси

Эта пара среднеразмерных SUV китайской марки будет адаптирована для российского автомобильного рынка.

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О том, что на авторынок РФ выйдет китайская марка VGV, было официально объявлено в конце 2023-го, а в феврале текущего года стало известно, что первыми в России появятся среднеразмерные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus (на самом деле они являются разновидностями одного и того же автомобиля). Дистрибьютор марки – ООО «Мотор-Плейс» – сегодня рассказал о том, что серийное производство этих SUV скоро будет налажено на белорусской производственной площадке «Юнисон».

Как рассказали в компании, марка VGV намерена в дальнейшем организовать производство полного цикла, а в ближайшее время будет налажена крупноузловая сборка машин. Первая партия машинокомплектов для выпуска U70 Pro и U75 Plus уже была доставлена на завод, расположенный под Минском. Сообщается, что сотрудники предприятия будут собирать первую партию кроссоверов вместе со специалистами поднебесного производителя Sinotruk VGV.

По словам менеджера производственного процесса Ли Джуна, завершить работу над первой партией планируется в течение двух недель. Генеральный директор ООО «Мотор-Плейс» считает, что решение локализовать производство моделей в Беларуси позволит компании «предложить российским покупателям полноценные среднеразмерные кроссоверы по цене кроссоверов малого класса».

Известно, что обе модели адаптировали для российского автомобильного рынка. В целом, U70 Pro получил 169 изменённых компонентов, а U75 Plus – 141. Кроссоверам VGV перекалибровали подвеску, оптимизировали алгоритмы работы моторов и гидромеханических автоматических коробок передач, а также русифицировали бортовой компьютер. Двигатели могут «питаться» бензином Аи-92. Потребление топлива в смешанном цикле у U70 Pro равно 7,8 литра на 100 км, у U75 Plus – 8,9 литра на 100 км; на разгон с места до «сотни» у них уходит 11,0 и 8,2 секунды соответственно.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, VGV U70 Pro оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 143 л.с., а максимальный крутящий момент – 207 Нм. Она идёт в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с 6АКП. В свою очередь VGV U75 Plus предложат с 2,0-литровым турбомотором мощностью 199 л.с. (380 Нм), работающим в комплекте с восьмиступенчатым автоматом.

Автомобили, предназначенные для российского рынка, снабдили расширенным «зимним пакетом», который включает в себя доступные уже в базе подогрев передних кресел, а также обогрев рулевого колеса, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, лобового и заднего стёкол. Топ-версии имеют плюсом подогрев задних сидений, панорамную крышу и люк с электроприводом, сервоприводы регулировки кресла водителя и двери багажника, а ещё комплект электронных водительских ассистентов.

Напомним, кроссоверы U70 Pro и U75 Plus предлагаются на рынке в качестве автомобилей сегмента D-SUV. Цены кроссоверов станут известны позже. Габариты у этих машин VGV едины: длина составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1691 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет у U70 Pro равен 200 мм, у U75 Plus – 190 мм. Обе модели предлагаются как с пяти-, так и с семиместным салоном. В первом случае объём багажника составляет 501 литр, во втором – 201 литр.