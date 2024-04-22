Прототип 2038-сильного водородного гиперкара выставлен на продажу

На площадке SBX Cars на продажу выставлен один из семи предсерийных прототипов первого в истории водородного гиперкара Hyperion XP-1. Отмечается, однако, что вместо запланированных у серийной машины водородных топливных ячеек, силовая установка прототипа оснащена традиционными для электромоторов батареями. Характеристики предложенного автомобиля не называются, так же, как и его ожидаемая стоимость.

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Hyperion XP-1 был представлен в 2020 году, а его создатели отмечали, что это будет первый в истории водородный гиперкар. Ожидается, что мощность силовой установки Hyperion XP-1 составит 2038 лошадиных сил. При этом запас хода новой машины за счёт топливных баков большего размера, чем у других водородных автомобилей, должен превысить 1600 километров.

Отмечается, что покупатель прототипа сможет впоследствии обменять его на серийную версию XP-1. В планах Hyperion Motors построить 300 таких автомобилей, однако серийное производство, которое должно было начаться в 2022 году, до сих пор не стартовало.