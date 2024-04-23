Гоночная Audi из фильма «Гран Туризмо» выставлена на продажу

Автомобиль Audi R8 LMS GT3 Evo, который использовался на съёмках фильма «Гран Туризмо» выставлен на продажу. В данный момент машина, не сертифицированная для дорог общего пользования, находится в США, продавец просит за неё $ 249 тыс.

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Сообщается, что под капотом у автомобиля двигатель V10 — таким Audi оснащает R8 LMS, построенные по техническому регламенту ФИА GT3. Кроме того, у спорткара карбоновый кузов и секвентальная трансмиссия. Отдельно отмечается, что машина не сертифицирована для дорог общего пользования.

Фильм «Гран туризмо» вышел в прокат в 2023 году, он рассказывает историю сим-рейсера Янна Марденборо, который прошёл отбор в Академии «Ниссан» и стал выступать в реальных соревнованиях. Марденборо выступил консультантом ленты, а главные роли в ней исполнили Арчи Мадекве, Орландо Блум и Дэвид Харбор.