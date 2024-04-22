Mansory показала роскошный электрический мопед

Тюнинговое ателье Mansory, получившее всемирную славу благодаря своим эпатажным проектам на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей мира, представило весьма необычный по собственным меркам проект. Под названием Monaco Edition в этот раз скрывается не мощный суперкар или роскошный кроссовер, а электрический мопед культовой марки Vespa. Роскошный скутер будет выпущен весьма ограниченным тиражом для ценителей итальянского бренда и эпатажного немецкого тюнинга.

© Motor.ru

Доработанная Vespa Elettrica посвящена модели Mansory Ferrari 458 Spider Monaco Edition, которая дебютировала в 2012 году и получила переднюю часть кузова в стиле суперкара Ferrari Enzo. В мопеде от прославленных тюнеров передние крылья, боковые панели с имитацией вентиляционных отверстий, зеркала, обрамление светотехники и другие обтекатели сделаны из карбона. Сиденье Vespa получило обивку из натуральной кожи с вышивкой крестиком, напоминающей отделку сидений в автомобилях от Mansory.

Эмблемы Piaggio и Vespa заменены логотипами Mansory. Цветовая гамма вдохновлена ​​цветами княжества Монако — скутер украшает красно-белая графика. Техника не тронута — скутер сохранил штатный 5-сильный электромотор, который обеспечивает максимальную скорость 70 километров в час. Благодаря режимам движения Eco и Power мопед может проехать до 100 километров на одной зарядке.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 4,2 киловатт-час можно полностью зарядить за четыре часа от розетки. Vespa Elettrica Monaco Edition от Mansory будет выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров, но цена пока не раскрывается. Учитывая запрашиваемую стоимость в 1268 долларов за фирменное сиденье-бочонок с кожаным верхом, можно с уверенностью сказать, что скутер будет стоить дорого. Стандартная же Vespa Elettrica, представленная в 2017 году, продаётся за 7999 долларов.