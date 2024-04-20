В Китае начались продажи минивэнов Zeekr с мощным двигателем

Китайская компания Zeekr начала продажи новой версии минивэна 009. Об этом сообщает carnewschina.com. Модификация называется Glorious Edition.

© Газета.Ru

Отмечается, что автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная отдача силовой установки составляет 788 л.с. Максимальная скорость — 230 км/ч. Запас хода составляет 702 км. Благодаря системе быстрой зарядки пополнить энергией тяговую батарею с 10 до 80% можно за 11,5 минут.

Салон Glorious Edition предназначен для четырех пассажиров. Задняя его часть отделена от кабины глухой перегородкой. Для главных пассажиров установлены два раздельных кресла с обилием регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Снаружи Zeekr 009 Glorious Edition отличается от базового минивэна оригинальными 19-дюймовыми колесами, черной решеткой радиатора и хромированными накладками на порогах.

Стоимость новой версии Zeekr 009 Glorious Edition составляет 789 тыс. юаней (10,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что за 5 лет на содержание Haval Jolion придется потратить 1,5 млн рублей.