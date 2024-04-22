Hispano Suiza анонсировала обновлённый электрогиперкар

Испанская компания Hispano Suiza Cars, которая принадлежит Мигелю Матеу — правнуку одного из основателей оригинальной Hispano Suiza, анонсировала новую модель. Новинка станет очередной модификацией базового гиперкара Hispano Suiza Carmen — исполнения Carmen Boulogne и Sagrera в 2024 году дополнит Carmen Sagrera, посвящённый 120-летию оригинального бренда. Особенностью новинки станет более ёмкий аккумулятор и развитый аэродинамический обвес. Все подробности раскроют 13 июня.

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Новый гиперкар компании Hispano Suiza, спроектированный Франсеском Аренасом, получит массивное двойное антикрыло из углеродного волокна, которое станет доминирующим элементом в экстерьере. Кузов будет сделан из углепластика, дополненного золотыми акцентами в оформлении.

Прочие изменения подразумевают аэродинамические жалюзи на арках передних колёс, новые боковые зеркала, обновлённые задние боковые панели и большую антенну в виде акульего плавника на крыше. Появятся перемены и в салоне, но Hispano Suiza описывает интерьер как «претерпевающий эволюцию».

Остальные подробности неизвестны. Технической особенностью новинки станет аккумуляторная батарея на 103 киловатт-час, увеличивающая запас хода. Ожидается, что вырастёт и мощность силовой установки, которая на Carmen Boulogne выдаёт 1114 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.