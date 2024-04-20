Гололедица покрыла дороги Петербурга

Водителям в Петербурге надо быть особенно внимательными. В город вернулась зима. Хотя снег уже не идет, на дорогах скользко – образовалась гололедица. Накануне это привело к девятибалльным пробкам и многочисленным авариям, рассказала корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

Не ждали, но зима вернулась. Сильнейшая метель почти на сутки захватила Петербург. Утром температура наконец поднялась выше нуля, но горожан ждут новые испытания.

Накануне отрабатывали баланс, чтобы не поскользнуться на снегу, теперь время прыжков. Огромные лужи на всех центральных дорогах. Синоптики ободряют: это лучше, чем гололедица. А петербуржцы, похоже, и так не грустят.

«Конечно, шокирующая погода, но это Питер. Так что всегда погода прекрасная, и не надо перечить ни в чем», – поделилась местная жительница.

Водителям, сменившим резину на летнюю, советуют быть осторожнее или временно пересесть на общественный транспорт, а пешеходов просят помочь птицам. Подкормить пернатых, пока весна не вернется, можно жареными семечками и овсяными хлопьями.

Циклон уже ушел на восток Ленинградской области. Синоптики осторожно говорят: пока снега больше не ожидается.