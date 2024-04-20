Эксперты выяснили, сколько стоит владение Haval Jolion

Специалисты рассчитали, сколько стоит месяц, год и пять лет владения китайского автомобиля. В стоимость включались страховки ОСАГО и каско, сезонная замена колёс, топливо, ремонт и налоги. Учитывалось владение автомобилем в Москве, средний годовой пробег — 15 тыс. км. Стоимость «подопытного» — 2 млн рублей, столько стоит кроссовер в комплектации Comfort.

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Месяц владения Haval Jolion составляет около 24,8 тыс. рублей. Таким образом, за год получается сумма 298 тыс. рублей, за пять лет — 1,49 млн рублей.

Недавно были названы самые популярные китайские автомобили среди женщин и мужчин. В пятёрку у обоих полов вошли одни и те же модели из Китая. Лидером у двух категорий стал китайский кроссовер Haval Jolion, для которого стоимость каско составляет 35 тыс. рублей.

Ранее эксперты подсчитали стоимость владения «Москвичом 3». Оказалось, что содержание российского бюджетного кроссовера выльется в сотни тысяч в год, а за пять лет эксплуатации расходы почти сравняются с ценой самой машины.

А каждый километр пробега на Omoda C5 обходится в 21,85 руб. Общая сумма владения за пять лет составляет 1,64 млн.

На владение Lada Granta за 5 лет уйдёт более миллиона рублей. «Гранта» бюджетна лишь при покупке. За год обслуживания набегает в среднем 219,6 тыс. рублей.