Chery выпустит кроссовер с запасом хода 1300 км

Chery представит свою новую модель на следующей неделе. Tansuo — китайское обозначение названия Discovery или Explore. PHEV сможет проехать только на электротяге 120 км по циклу CLTC, а комбинированный с ДВС запас хода составит 1300 км по циклу WLTC. При этом расход топлива — всего 4,9 л/100 км.

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Автомобиль основан на ДВС-версии Tansuo. Решётка радиатора с вертикальными ламелями, дневные ходовые огни с клетчатым узором, скрытые дверные ручки — автомобиль Chery внешне напоминает модели суббренда Jaecoo.

Внутри на приборной панели располагается 13,2-дюймовый экран, а также цифровой кокпит приборов и проекционный дисплей. Передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а водительское кресло получило функцию массажа и память положения.

Chery Tansuo 06 C-DM оснащается гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового двигателя TGDI и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Мощность составляет 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента.

Версия Tansuo с ДВС была доступна с августа прошлого года по цене 116 900−139 900 юаней (16 150−19 300 долларов). Но гибридная версия, очевидно, будет стоить дороже.