AC Schnitzer эффектно доработал новый BMW X5

Немецкое ателье AC Schnitzer представило фирменную программу доработки для обновлённого кроссовера BMW X5, который в 2023 году пережил плановый рестайлинг. Для тех, кому стандартного автомобиля недостаточно, немецкие специалисты подготовили масштабные изменения, включающие в себя новый аэродинамический обвес, доработку двигателя, небольшую модернизацию подвески, а также ряд спортивных аксессуаров для интерьера. В работе находится программа и для гибридной версии 45e xDrive PHEV.

© Motor.ru

В комплект обвеса входят сплиттер на передний бампер, пороги и спойлер, которые сочетаются с новыми 22-дюймовыми легкосплавными дисками AC5, впервые представленными на BMW XM от AC Schnitzer. Диски дополняются набором проставок, которые увеличивают переднюю и заднюю колею на 24 миллиметров.

Если машина не оснащена пневмоподвеской, можно установить спортивные пружины, занижающие кроссовер на 15-30 миллиметров. Внутренние доработки, как это часто бывает с AC Schnitzer, ограничиваются лишь отдельными деталями.

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

© AC Schnitzer

В интерьере предусмотрены только алюминиевые подрулевые переключатели коробки передач и алюминиевые же накладки на педали. Пока предложен комплекс доработки двигателя только для дизельного BMW X5 xDrive40d — в этом случае мотор развивает 382 лошадиных силы и 780 ньютон-метров крутящего момента, что на 30 сил и 60 Нм больше по сравнению со стандартным вариантом.