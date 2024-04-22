Hennessey показала 850-сильный супервнедорожник Cadillac Escalade-V

Весной 2022 года Cadillac представил первый в истории семейства «заряженных» моделей Cadillac V-Series внедорожник Escalade. Автомобиль получил могучий двигатель, которого вполне достаточно для большинства покупателей, но если кому-то мощности заводского варианта мало, американское тюнинг-ателье Hennessey, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, представило свой вариант доработки внедорожника — проект H850.

© Motor.ru

Стандартный внедорожник весит 2820 килограммов, но на эту массу у заводского Escalade-V приходится 682 лошадиные силы и 885 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён 6,2-литровым бензиновым V8 с наддувом, имеет полноприводную трансмиссию и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Подопечные Джона Хеннесси серьёзно поработали над двигателем, оснастив его новым нагнетателем и улучшенной системой впуска, переработанной головкой блока цилиндров, изменённым распредвалом, новыми клапанами и дроссельной заслонкой, а также рядом других доработок, включая новый блок управления.

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

Теперь отдача выросла до 850 лошадиных сил и 855 Нм, но никаких прочих изменений в модель не вносится — ходовая часть и тормоза остаются стандартными. Тираж внедорожника Cadillac Escalade-V H850 от ателье Hennessey составит всего сотню экземпляров.