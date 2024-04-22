Новый Ford F-150 получил комплект лаконичного тюнинга
Американское тюнинг-ателье Roush Performance, которое ассоциируется с доработками различных моделей Ford, представило свой новый проект на базе актуального поколения пикапа Ford F-150. Специалисты ограничились непривычно скромным по собственным меркам набором деталей, которые серьёзно не меняют конструкцию автомобиля, однако позволяют придать индивидуальности бестселлеру американского авторынка, который возглавляет рейтинги продаж уже который год подряд.
Визуально пикап от Roush выделяется фирменной решёткой радиатора с подсветкой, светодиодной полосой в переднем бампере и графикой на капоте и дверях. Предложены также графика для бортов кузова, новые накладки на крылья и интегрированные световые модули Diode Dynamics в заднюю часть кузова.
В интерьере пикапа предусмотрены акценты из углеродного волокна на рулевом колесе, приборной панели и дверных панелях. Другие нововведения включают алюминиевые педали и расширенную кожаную обивку премиум-класса с кожаными сиденьями кофейно-коричневого или чёрного цвета.
Предложены также продвинутая аудиосистема Alpine и опциональный комплект аксессуаров для езды по бездорожью. Технические доработки Ford F-150 подразумевают новые койловеры, увеличивающие дорожный просвет на два дюйма, новые 20-дюймовые колёса, обутые в 33-дюймовые шины General Tire A/TX All-Terrain, а также выхлопную систему с насадками из нержавеющей стали.