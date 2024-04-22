Новый Ford F-150 получил комплект лаконичного тюнинга

Американское тюнинг-ателье Roush Performance, которое ассоциируется с доработками различных моделей Ford, представило свой новый проект на базе актуального поколения пикапа Ford F-150. Специалисты ограничились непривычно скромным по собственным меркам набором деталей, которые серьёзно не меняют конструкцию автомобиля, однако позволяют придать индивидуальности бестселлеру американского авторынка, который возглавляет рейтинги продаж уже который год подряд.

© Motor.ru

Визуально пикап от Roush выделяется фирменной решёткой радиатора с подсветкой, светодиодной полосой в переднем бампере и графикой на капоте и дверях. Предложены также графика для бортов кузова, новые накладки на крылья и интегрированные световые модули Diode Dynamics в заднюю часть кузова.

В интерьере пикапа предусмотрены акценты из углеродного волокна на рулевом колесе, приборной панели и дверных панелях. Другие нововведения включают алюминиевые педали и расширенную кожаную обивку премиум-класса с кожаными сиденьями кофейно-коричневого или чёрного цвета.

© Roush Performance

© Roush Performance

© Roush Performance

Предложены также продвинутая аудиосистема Alpine и опциональный комплект аксессуаров для езды по бездорожью. Технические доработки Ford F-150 подразумевают новые койловеры, увеличивающие дорожный просвет на два дюйма, новые 20-дюймовые колёса, обутые в 33-дюймовые шины General Tire A/TX All-Terrain, а также выхлопную систему с насадками из нержавеющей стали.