Приём заказов на автомобили Kaiyi в Казахстане начнутся в следующем месяце

В марте появилась информация о том, что сборку машин китайского бренда Kaiyi наладят в Казахстане. Тогда сообщалось, что реализация проекта планируется во втором квартале 2024 года. Теперь стало известно, что первые заказы местный дистрибьютор начнёт принимать уже в мае. Всего в модельном ряду Kaiyi пять моделей, но в Казахстане пока будут представлены только четыре из них — кроссоверы X7, X3 и X3 Pro и седан E5.

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По словам представителей бренда, перед выходом на рынок Казахстана они провели анализ потребностей покупателей, возможности рынка и климатические особенности. На основе этого автомобили были адаптированы для Казахстана. В частности все модели прошли испытания протяжённостью 1,8 млн км, включая тестирование в экстремальных погодных условиях.

В мае на казахстанском рынке откроются шесть дилерских центров, которые начнут принимать заказы на автомобили. Они будут располагаться в Алмата, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске и Усть-Каменогорске. Осенью обещают открыть ещё четыре шоурума.

Цены на казахстанские автомобили Kaiyi ещё не озвучены, но уже есть новости о гарантии – она составит 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Седан Kaiyi E5 получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., который будет работать в паре с вариатором 9CVT. Кроссовер Kaiyi Х3, который создан на базе Chery Tiggo 4, будет оснащаться турбированным мотором объёмом 1,5 литра на 116 л.с. и 7-ступенчатым вариатор. Его «брат» Х3 Pro не отличается по характеристикам двигателя от Х3, зато получит вариатор на 9 ступеней. Флагманская модель Х7 получит самый мощный мотор в линейке бренда — 2,0T с отдачей 249 л.с., а также «робота» DCT на 7 ступеней.