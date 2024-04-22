В ЦБ объяснили, как определяется стоимость ремонта по ОСАГО

При расчетах стоимости запчастей, которые используются при ремонте авто по ОСАГО, сегодня учитывается двухнедельный срок их доставки. С изменением условий логистики, при отправке комплектующих в сервисный центр не только из Москвы, но и, к примеру, с Дальнего Востока, время перемещения товара следует увеличить до 30 дней. Это позволит более точно оценивать стоимость запчастей в регионах при определении расходов на ремонт авто. Такие изменения в Единой методике оценки стоимости запчастей вступают в силу 23 апреля. «Парламентская газета» выясняла, как нововведение отразится на российских автовладельцах.

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Без справочника не обойтись

Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства утверждена Центробанком 4 марта 2021 года. Она помогает страховщикам определить стоимость запчастей на момент ДТП в регионе, где будет производиться ремонт, цену работ, материалов и необходимых расходников. В расчетах также учитывается износ автомобиля по методике ЦБ, а также используется справочник средней стоимости запчастей, куда включаются сведения о ценах в базовых регионах. Ранее к ним относились только Москва и Московская область. Внесенные регулятором изменения позволяют расширить перечень таких регионов, кроме того, уточнены правила определения стоимости запчасти в регионе, который не определен в качестве базового.

В настоящее время средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, рассчитанный по результатам сбора цен в субъектах РФ. В действующей на сегодня редакции Единой методики Банка России установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Однако в настоящее время этот срок утратил актуальность, так как большой объем запчастей везут уже с Дальнего Востока, пояснил в беседе с «Парламентской газетой» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Поэтому Центробанк скорректировал региональные коэффициенты, а также саму процедуру определения стоимости. Так, согласно, указанию регулятора, по каждой запчасти из перечня оригинальных запчастей должны будут выбираться цены не менее чем в 5 интернет-магазинах. При этом должно соблюдаться условие: срок доставки в пределах базового региона не должен превышать 30 календарных дней. Вводится и дополнительное требование: необходимо учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона в другой субъект не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней.

В Комитете Госдумы по транспорту не ждут увеличения расходов автовладельцев. «Предложенные меры делают расчет стоимости ремонта более реалистичным: если покупаешь полис, можешь рассчитывать на ремонт в своем регионе, — сказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Павел Федяев. — Ситуацию проконтролируем. Если будут поступать жалобы, будем обсуждать и принимать меры».

Два источника запчастей

Поскольку стоимость логистики сегодня оказывает заметное влияние на стоимость запчастей, в РСА ожидают, что изменения позволят более точно оценивать затраты на ремонт в регионах. Методические поправки ЦБ, по словам Евгения Уфимцева, создают дополнительные возможности при формировании справочников средней стоимости запчастей, «учитывая их стоимость в других регионах». Основным хабом для запасных частей, заметил он, всегда считалась Москва, через которую снабжалась чуть ли не вся Российская Федерация. С изменением логистики стали появляться и другие хабы в стороне от центральных регионов, что не позволяло уложиться в двухнедельный срок доставки.

«Поэтому было сложно определить или найти запчасти, или первоисточники по запасным частям, особенно по праворуким машинам, которые используются на Дальнем Востоке или в Сибири, или отдельным машинам, для которых запчасти везут через Дальний Восток», — уточнил глава РСА.

Он добавил, что принятые изменения позволяют страховым компаниям проводить дополнительные исследования, «чтобы запасные части были более правильно сформированы». «Чтобы можно было использовать возможности по учету запасных частей, которые доставляются из более дальних, так скажем, складов или точек. Потому что сейчас очень много по поставкам запасных частей переместилось на Дальний Восток, и не учитывать запчасти из Китая было бы неправильно», — напомнил Уфимцев.

По мнению руководителя РСА, российские автовладельцы только выиграют от нововведения, «потому, условно, появятся два источника по формированию запасных частей — Москва и Дальний Восток». «На наш взгляд, это улучшение для потребителя в части более четкого и правильного расчета запасных частей и большей номенклатуры запасных частей», — резюмировал президент Российского союза автостраховщиков.