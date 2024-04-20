Раскрыт новейший седан Hongqi V8 для партийной элиты КНР

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики четырёхдверки L1, которая может стать флагманом государственного концерна FAW. На выбор предложат умеренные гибриды на основе двигателей V6 и V8 рабочим объёмом 3,0 и 4,0 литра соответственно. По китайским меркам моторная гамма уникальная, ведь даже у Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 есть четырёхцилиндровые версии.

© Motor.ru

Длина/ширина/высота новейшего Hongqi L1 равны соответственно 5353/1998/1511 миллиметрам, колёсная база — 3260 миллиметров. От других моделей китайского концерна представительский седан отличается неординарным дизайном и декоративными элементами в национальном стиле.

Предусмотрены варианты с двухцветным кузовом, а также три варианта «моноблочных» хромированных дисков диаметром 19 или 20 дюймов.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Базовый Hongqi L1 развивает 394 лошадиные силы и весит 2455 килограммов, под капотом китайский шестицилиндровый турбомотор CA6GV30TD-30. Опциональная версия выдаёт 490 лошадиных сил, весит 2520 килограммов и оснащается «битурбовосьмёркой» CA8GV40TD-01. Напрямую не сказано, но не исключено, что по технике L1 близок к главному лимузину N701 китайского лидера Си Цзинпиня.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Все подробности о Hongqi L1 станут известны на автосалоне в Пекине в ближайший четверг 25 апреля. По предварительным данным, оба варианта — умеренные гибриды с литий-никель-марганец-кобальт-оксидным аккумулятором небольшой ёмкости, а салон впечатлит роскошью и «лимузинной» перегородкой, отделяющей водителя от VIP-персоны. В свободной продаже новинка может и не появиться.