Mercedes отказался от проекта 1,0-литрового мотора для электрокаров

Британский журнал Autocar выяснил: автопроизводитель тестировал гибридный EQS с двухцилиндровым турбомотором спереди. Однако инженеры Mercedes-Benz пришли к выводу, что последовательные гибриды с «удлинителем хода» — это переходная технология с относительно краткосрочной выгодой с точки зрения продаж и сравнительно высокими производственными затратами.

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Прототип электромобиля Mercedes-Benz EQS с бензиновым экстендером получил «половинку» от турбомотора M 254. Рабочий объём сократился вдвое до 1,0 литра, осталась одна турбина и два цилиндра. Привода на ось у двигателя не было: он работал по циклу Миллера на постоянных оборотах и использовался только для питания тяговой батареи. По расчётам Mercedes-Benz, переход на схему с «удлинителем хода» позволял вдвое сократить ёмкость аккумулятора.

Объём бензобака гибридного Mercedes-Benz EQS не называется, но по оценкам Autocar заднеприводный электромобиль с 272-сильным двигателем мог проехать существенно больше 784 километров, заявленных для обычной электрической версии «450+». Немецкие инженеры обратили внимание на последовательные гибриды на волне успеха подобных версий в Китае, однако в конечном счёте проект электрокаров с «удлинителем хода» был признан экономически нецелесообразным.

Mercedes-Benz намерен сосредоточиться на более простых технологиях электромобилей, а вот китайский стратап Li Auto продолжает расширять линейку последовательных гибридов. К кроссоверам L7, L8 и L9 скоро добавится самый доступный и компактный вариант — паркетник L6 с идентичной силовой установкой с бензиновым генератором.