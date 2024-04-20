Zeekr удивил ценой ультрароскошного 789-сильного минивэна

В Китае стартовал приём заказов на четырёхместный вариант модели 009. Компоновка салона — не единственное отличие: Zeekr поменял тяговую батарею, электромоторы и электросистему. Спецверсия 009 развивает 789 лошадиных сил и 810 Нм крутящего момента, а разгон 0-100 занимает 3,9 секунды. Цена — 789 тысяч юаней (111 тысяч долларов), то есть новый Zeekr оказался дешевле соплатформенного Volvo EM90!

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Внешне обновлённый Zeekr 009 Glory Edition проще всего узнать по хромированным 20-дюймовым кованым дискам, лидару на крыше и затемнённой передней маске. Но главные отличия в салоне: количество рядов сократилось с трёх до двух, а кресла стали ещё роскошнее: пространства для ног с избытком, бесчисленное множество электрорегулировок. Добавлен 18-литровый холодильник, между передней и задней частями салона перегородка с 43-дюймовым экраном.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

По технике изменений не меньше: электромобиль перевели на 800-вольтовую электросистему, добавили двухкамерную пневмоподвеску, появились новые электродвигатели (пиковая отдача выросла в полтора раза с 544 до 789 лошадиных сил), а тяговая батарея ёмкостью 108 киловатт-часов более эффективная, поэтому запас хода сохранён на уровне 702 километров. От «суперчарджера» зарядить минивэн от 10 до 80 процентов можно всего за 11,5 минуты. По электронной составляющей тоже есть прогресс: аудиосистема с 31 динамиком, разрешение экрана — 2,5К.

Первые китайские клиенты начнут получать Zeekr 009 Glory Edition с 19 мая. Тираж не ограничен, но обновлённая техническая начинка наверняка со временем появится на обычных шестиместных вариантах. За спецверсию просят 789 тысяч юаней, тогда как базовый Zeekr 009 в Поднебесной стоит 500 тысяч юаней, а вот заднеприводный Volvo EM90 с упрощенной начинкой обойдётся в 818 тысяч юаней.