Great Wall оснастит самый хардкорный пикап двигателем V6

Из открытой базе Минпромторга Китая стало известно: на подходе 3,0-литровая модификация модели Pao (Poer). Основой послужит короткобазный вариант Artillery с увеличенным до 249 миллиметров клиренсом, спортивной подвеской и заводским пакетом для офф-роуда. На смену «турбочетвёрке» придёт двигатель V6, знакомый по премиум-внедорожникам Tank и роскошным пикапам Great Wall Shanhai Poer.

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Внешних отличий у шестицилиндровой версии будет минимум: шильдик на заднем борту и опциональные красные тормозные суппорты. Габариты не поменяются, набор внедорожных аксессуаров прежний: шноркель, передняя лебёдка, распорка в кузове, пластиковый обвес, увеличенные буксирные проушины и подвеска со специальными амортизаторами.

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На смену 2,0-литровому турбомотору, 8-ступенчатому автомату и жёстко подключаемому полному приводу придёт схема с 3,0-литровым V6, умеренно-гибридным «довеском», 9-ступенчатым автоматом и автоматически подключаемым полным приводом типа ToD. Понижающая передача останется, а пиковая отдача увеличится до 354 сил и 500 Нм.

Премьера шестицилиндрового Great Wall Pao Artillery состоится на следующей неделе на автосалоне в Пекине. В настоящий момент суперпикап 2023 модельного года с обновлённым салоном стоит 183 тысячи юаней (26 тысяч долларов), но версия с V6 явно будет дороже. А вот «обычные» Great Wall Pao/Poer вряд ли переведут с четырёх на шесть цилиндров.