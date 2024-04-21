Названа самая популярная иномарка в РФ в 2024 году

Автобренд из Китая Haval стал лидером по продажам в РФ в первом квартале этого года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

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Уточняется, что по итогам марта в стране было продано свыше 16 тысяч новых машин Haval, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. С начала года продажи бренда увеличились в 2,4 раза и составили 37,6 тысячи автомобилей.

Самой популярной моделью бренда является кроссовер Jolion. Его россияне купили в марте 6387 раз, это на 92 процента больше, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности в России стал кроссовер М6 (продано 3468 машин). На третьем месте находится кроссовер F7 (куплено 532 автомобиля), говорится в статье.

С 1 апреля отечественный авторынок в очередной раз начал перестраиваться. В свете борьбы с серым импортом машин власти объявили о новых правилах ввоза автомобилей из-за границы для физических лиц. Теперь за машину, растаможенную в странах ЕАЭС, в РФ придется платить все акцизы и налоги. При ввозе авто через страны Таможенного союза необходимо будет заплатить утилизационный сбор. То есть сэкономить на покупке через автоперегонщика теперь не получится. Подробнее о сложившейся ситуации на авторынке — в материале «Вечерней Москвы».