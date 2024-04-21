В Тюменской области перекрыли участок автодороги из-за паводка

Участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыт из-за работ во время паводка, сообщает управление ГИБДД по региону.

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Как сообщили в ведомстве, в связи со вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий ограничено движение транспорта с 8 по 46-й километр автодороги Ишим – Маслянское, передает РИА «Новости».

Ранее в информационном центре правительства региона сообщили, что уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 см.