МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром
В МВД России предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта.
Законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, документ дополнен пунктами 6-11 о трёх фактах внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство».
Отмечается, что транспорт должен быть оснащён тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.
При формировании диагностической карты вносятся данные о марке, модели и серийном номере аппарата, который расположен в транспорте на момент техосмотра.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.