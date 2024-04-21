Представлен самый динамичный спорткар Mercedes-AMG в истории марки

Mercedes-AMG Купе AMG GT 63 S E Performance оснащено гибридной силовой установкой на базе турбомотора V8 4.0 и развивает суммарно 816 лошадиных сил. Технически новинка полностью повторяет родстер SL 63 S E Performance и лифтбек GT 63 S E Performance. С места до «сотни» новейшее купе разгоняется всего за 2,8 секунды — это быстрее гиперкара Mercedes-AMG One, а максимальная скорость составляет 320 километров в час.

© Motor.ru

Новым флагманом купе Mercedes-AMG GT стало исполнение 63 S E Performance, которое располагает отдачей в 816 лошадиных сил и 1420 Нм крутящего момента. Под капотом у него стоит бензиновый турбомотор V8 4.0, на задней оси — узел AMG Electric Drive Unit, который объединяет электромотор, двухступенчатый редуктор и механический дифференциал повышенного трения.

До первой сотни купе разгоняется за 2,8 секунды — 585-сильный AMG GT 63 проделывает это за 3,2 секунды, а гибридный SL 63 S E Performance и гиперкар Mercedes-AMG One на 0,1 секунды медленнее. Спорткар имеет систему полного привода AMG Performance 4Matic+. Общая с родстером тут и тяговая батарея ёмкостью 6,1 киловатт-часа. Запас хода на электротяге — всего 13 километров при максимальной скорости до 130 километров в час.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Подвеска AMG Active Ride Control с функцией активного подавления кренов при помощи гидравлических магистралей компенсирует неровности, снижая раскачку в крутых поворотах и повышая общий комфорт. Предусмотрено полноуправляемое шасси и карбон-керамические тормоза увеличенного размера, а также перенастроенный комплекс активной аэродинамики. Стоимость новинки пока не названа.