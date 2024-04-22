Принадлежащая Chery марка Jaecoo на днях вывела на российский рынок новинку — крупный кроссовер J8 появился в продаже в середине апреля. К дебюту автомобиля китайский бренд решил подготовить необычный видеоролик, в котором продемонстрировал выдающиеся внедорожные возможности новой машины, а заодно устроил для своего автомобиля необычную гонку в попытке побить рекорд по скорости восхождения человека на гору Эльбрус пешком, установленный в 2020 году.

Виталий Шкель поднялся на Западную вершину с поляны Азау за 3 часа 10 минут и 12 секунд, а новому кроссоверу под управлением чемпиона «Дакара» Сергея Карякина предстояло стартовать с той же точки, но финишировать на урочище Джилы-Су — на той же высоте и примерно в 20 километрах от старта по прямой.

С учётом того, что дорога к финишу по асфальтовым дорогам заняла бы пять часов, экипаж принял решение двигаться по грунтовым и каменистым срезкам. При проезде через населённые пункты и при езде по дорогам общего пользования экипаж Jaecoo J8 соблюдал правила дорожного движения.

В гонке участвовал полностью стандартный — не считая шин — автомобиль, который помимо основной дистанции преодолел дополнительную, потребовавшуюся для досъёмок ролика. Как отмечает съёмочная группа, работавшая над видео, машина вынесла все испытания бездорожьем и темпом езды по пересечённой местности.