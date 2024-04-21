Mansory построила инфернальный кабриолет Porsche 911

Компания Mansory построила безумный 900-сильный кабриолет Porsche 911. Тюнинговое ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило доработанный собственными силами кабриолет Porsche 911 Turbo S. Автомобиль превратили в лимитированный спорткар Mansory P9LM Evo 900 Cabrio, который будет выпущен в количестве семи штук — это даже меньше, чем аналогичное купе P9LM Evo 900, которое сделали в десяти экземплярах. Как обычно, машина удивляет дизайном.

© Motor.ru

Автомобиль получил аэродинамический обвес из кованого карбона — переработанный передний бампер, новые крылья с дополнительными воздухозаборниками, пороги, задний бампер и массивное активное антикрыло, а также капот и крышку багажника. Заявлено, что детали увеличивают прижимную силу и улучшают охлаждение агрегатов. Подвеска доработана, а штатные колёса заменили 22-дюймовыми дисками FV.5C с новыми спортивными шинами.

Шестицилиндровый 3,8-литровый турбомотор оснастили новыми VGT-турбинами, интеркулером и даунпайпами, спортивной выхлопной системой и новым блоком управления двигателем, что позволило увеличить мощность с заводских 650 до 900 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» у новинки занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость — 340 километров в час. Спорткар сохранил 8-ступенчатую ​​коробку передач с двойным сцеплением и полным приводом.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

Интерьер Mansory P9LM Evo 900 Cabrio могут выполнить в любой цветовой гамме. Для отделки используют дорогую кожу и углеволокно, причем композит обычно располагают там, где коже по тем или иным причинам не место. Покупателю доступны различные варианты декоративной прострочки — вышивки, тиснения и многое другое. Руль получил встроенный в верхнюю часть обода индикатор переключения передач, а также цифровой дисплей скорости и оборотов двигателя.