Ram показал тизер нового флагманского пикапа RHO

Осенью 2023 года марка Ram представила обновлённое семейство пикапов 1500 — линейка пикапов пересмотрена, а главной новостью стал отказ бренда от «заряженной» версии TRX. Объявлено, что она будет заменена на другую, но менее мощную модификацию RHO. Премьера этой машины, которая станет топовым исполнением линейки Ram 1500, намечена на 25 апреля 2024 года. Подробностей о новинке пока нет, но показан первый тизер автомобиля. В ролике Ram 2500 Rebel буксирует другой пикап, одетый в пустынный камуфляж.

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Голос за кадром заявляет, что слышит приближающуюся бурю, а затем текст на экране предупреждает, что «вы не захотите пропустить эту доставку». Тизер заканчивается датой 25 апреля под логотипом Ram. Ожидается, что этот анонс предваряет премьеру версии RHO (Ram High Output).

Новая версия получит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 550 лошадиных сил и 706 Нм крутящего момента.

Мотор будет работать с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Ram 1500 RHO станет конкурентом для Ford F-150 Raptor, Toyota Tundra TRD Pro и Chevrolet Silverado ZR2. Детальная информация о новом пикапе будет раскрыта позже.