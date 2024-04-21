Tank добавит внедорожнику 500 огромную тяговую батарею. Из сертификационных документов следует, что на подходе вариант с силовой установкой Hi4-Z. От текущего гибрида Hi4-T новый Tank 500 отличается увеличенным аккумулятором: ёмкость возрастёт с 37,1 до 59,05 киловатт-часа. Запас хода на электротяге увеличится почти вдвое со 120 до 201 километра, расход топлива в смешанном цикле снизится на два с половиной процента до 8,6 литра на 100 километров.

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По данным Минпромторга снаряжённая масса Tank 500 Hi4-Z увеличится на 170 килограммов до без малого трёх тонн. Новый внедорожник будет доступен только с пятиместным салоном, что намекает: увеличенная батарея займёт полезную площадь багажника. Внешних отличий у версии с огромным аккумулятором не будет: поменяется разве что шильдик на пятой двери.

Точные характеристики «пятисотого» с аккумулятором на 59 киловатт-часов не раскрыты, но скорее всего новинка окажется унифицирована с текущей версией Hi4-T для рынка КНР.

Это значит, что оба заряжаемых гибрида получат обновлённый 2,0-литровый турбомотор (252 лошадиные силы), а пиковая отдача системы составит 408 лошадиных сил и 750 Нм. В России бензин-электрический Tank 500 с другой начинкой: это «безрозеточный» гибрид с семиместным салоном.

Презентация Tank 500 Hi4-Z наверняка состоится на автосалоне в Пекине. Главная интрига — цена. Вариант с силовой установкой Hi4-T стоит 335 тысяч юаней (47 тысяч долларов), но новинка точно окажется дороже, ведь себестоимость литий-ионных батарей высока, вдобавок, Great Wall пришлось потратиться на разработку новой версии.