Свыше 300 машин скопились в очереди к Крымскому мосту

Более 300 машин находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи, по данным на 14:00 мск, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Как говорится в сообщении, в очереди со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств в очереди со стороны Тамани – 240, передает ТАСС.

Уточняется, что ожидание с обеих сторон составляет около часа.

Ранее в воскресенье на Крымском мосту перекрыли движение.