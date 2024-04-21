В Корее обвалились продажи люксовых автомобилей из-за новых номеров. Власти озаботились тем, что бизнесмены уходят от уплаты налогов, регистрируя роскошные и спортивные машины, как корпоративный транспорт. Поэтому с 1 января 2024 года в Южной Корее ввели новый тип номеров: автомобили дороже 80 миллионов вон (58 тысяч долларов), оформленные на юрлицо, автоматически должны получать специальные номера с зелёным фоном.

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По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров (KAIDA) количество зарегистрированных роскошных автомобилей упало почти на треть. Самый драматичный провал продаж у Bentley: количество регистраций по итогам первого квартала сократилось вчетверо! Спрос на Rolls-Royce за первые три месяца снизился на 35%, на Porsche — на 23%.

В ассоциации KAIDA признают, что владельцы дорогих автомобилей не желают ездить с лимонно-зелёными номерами. Создаётся эффект, будто роскошный транспорт взят в аренду или лизинг. Интересно, что в прошлом году почти 90% проданных в Южной Корее автомобилей Lamborghini зарегистрированы на корпорации, в случае с Rolls-Royce этот показатель составляет 87%, в случае с Bentley — 76%.

Впрочем, представители отрасли не связывают обвал продаж роскошных автомобилей только с реформой номеров. Представитель одного из люксовых брендов заявил, что спрос на дорогие автомобили снижается, поскольку экономика не демонстрирует признаков восстановления. Однако для продавцов суперкаров новый закон станет головной болью, ведь увеличивать продажи станет очень непросто.