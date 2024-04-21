Китайский BYD показал салон бизнес-седана с запасом хода 2000 км

Китайцы показали салон бизнес-седана с запасом хода 2000 км. Компания BYD поделилась официальными снимками интерьера Qin L — гибрида, которому прочат рекордную автономность на одном баке бензина. От других моделей новинка отличается дизайном передней панели, мультирулём с аналоговыми кнопками и «качельками». В остальном архитектура традиционная: виртуальная приборная панель, широкоформатный тачскрин, блок беспроводной зарядки по центру.

Длина/ширина/высота BYD Qin L равны соответственно 4830/1900/1495 миллиметрам, колёсная база — 2790 миллиметров. На демонстрационных фотографиях вариант с панорамным люком, опциональной аудиосистемой, двухцветной отделкой и дверными картами с узорчатыми вставками. Однако базовая версия наверняка окажется проще, ведь стартовую цену планируют удержать на уровне 120 тысяч юаней (17 тысяч долларов).

© BYD

© BYD

© BYD

Особенностью нового Qin L должна стать эффективная гибридная силовая установка DMi пятого поколения. Под капотом сохранится 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель (95 лошадиных сил), которому будет помогать 163-сильный электромотор. Ожидаются варианты с батареями на 10,1 или 15,9 киловатт-часа, то есть запас хода на «чистой» электротяге составит 60 или 90 километров.

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

Китайские журналисты ожидают, что средний расход топлива в смешанном цикле удастся сократить до 2,9 литра на 100 километров, то есть в идеальных условиях общий запас хода полностью заправленного и заряженного гибрида составит 2000 километров. Поскольку актуальный BYD Qin Plus очень успешен, какое-то время новый седан будет продаваться параллельно с предшественником.

Все подробности о BYD Qin L станут известны на Пекинском автосалоне через неделю. Там же целую экспозицию готовит «дочка» концерна BYD — марка FangChengBao. Среди премьер — два рамных внедорожника разного размера (Leopard 8 и Leopard 3) и концептуальный спидстер Super 9.