Названы пять главных недостатков китайских автомобилей

В антирейтинг самых частых поломок, на которые жалуются владельцы китайских авто, вошли сбой электронных систем и дефекты коробки передач. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалистов сети сервисных центров «Китаяна».

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Одной из самых распространенных проблем с китайскими машинами эксперты назвали сбои в электронных системах, которые, как правило, возникают в осенне-зимний период из-за низких температур. Больше всего подобных претензий возникало к автомобилям марки Dongfeng. В то же время владельцы JAC часто сталкивались с поломками антиблокировочной системы ABS. Проблемы, как правило, возникали у моделей, недавно прибывших на территорию РФ.

А вот коробки передач чаще все ломались у машин JAC и Kaiyi. У них выходят из строя вариаторы. Также во многих машинах Changan при длительном нахождении в пробке «робот» выдает ошибку перегрева или уходит в аварийный режим. Неприятности с узлами двигателя, по словам специалистов, характерны для автомобилей Chery Tiggo. При этом, если затянуть с решением проблемы, то это может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.

Также владельцы китайских авто часто жалуются на качество подвески. В первую очередь это касается моделей Geely. Кроме того, распространена и проблема с кузовным ремонтом автомобилей из-за дорогих комплектующих и их отсутствия на складах.

До этого россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей. По словам автоэкспертов, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки. Кроме того, китайские автомобили дорого стоят, что может оттолкнуть покупателей. Средняя цена такой машины в России составляет 3 млн рублей.