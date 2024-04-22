Volkswagen анонсировал новый концепт для Пекина

В конце апреля в Пекине откроется международный автосалон, который обещает массу новинок мирового уровня, не говоря уже о россыпи премьер для китайского рынка. Одним из дебютов будет новый концепт-кар Volkswagen. Немецкий автопроизводитель намерен продемонстрировать своей работой будущий фирменный стиль серийных автомобилей марки. Пока никакой информации о модели нет, кроме нескольких тизеров, которые позволяют составить первое впечатление о прототипе.

© Motor.ru

Судя по силуэту, Volkswagen готовит либо стильный шутинг-брейк, либо весьма спортивный кроссовер — спадающая к корме линия крыши сочетается со спойлером и рельефными крыльями. Также для модели заявлена светотехника с трёхмерным рисунком.

© Volkswagen

© Volkswagen

Концепт-кар станет первой работой Андреаса Миндта, который стал шеф-дизайнером бренда в январе 2023 года. Специалист, который перешёл в Volkswagen из компании Bentley, до того не работал над машинами немецкой марки и это будет первое его творение, призванное продемонстрировать фирменную стилистику будущих автомобилей из Вольфсбурга.