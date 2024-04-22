Среднеразмерный кроссовер Omoda C7: первый тизер и дата дебюта

В преддверии Пекинского автосалона автопроизводитель поделился тизером новинки и подтвердил: дебют состоится на грядущей выставке 25 апреля. По затемнённому силуэту можно сделать вывод, что Omoda C7 окажется аналогом моделей Chery Tiggo 7 Pro Max и Jaecoo J7, однако по дизайну все три кроссовера будут отличаться. В России новинка Omoda появится в ближайшее время.

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Ни компания Chery, ни Omoda не подтверждают начинку кроссовера C7, но скорее всего автомобиль окажется унифицирован с китайским Tiggo 7 Pro Max. Это значит, что помимо традиционных связок турбомоторов с вариатором и «роботом» у новинки будут заряжаемые гибридые установки. Дизайн интерьера должен быть разработан с чистого листа.

Прошлой осенью на глобальной конференции Chery было подтверждено, что Omoda C7 доберётся до нашей страны в 2024 году. Тогда же соотечественникам был обещан «младший» кроссовер Omoda C3. Можно сделать вывод, что мировая экспансия новинок Omoda начнётся с России, ведь благодаря успеху кроссовера C5 марка достаточно «раскрученная».

Ещё две подтверждённые новинки Omoda для России — заряжаемый гибридный седан S5 и полностью электрический кроссовер C5 EV. Компания Chery параллельно развивает в нашей стране целую плеяду брендов: помимо материнской марки и Omoda есть шоу-румы Exeed, Jaecoo, Jetour и Kaiyi, а на подходе электромобили Exlantix и модели X-Cite от совместного производства с АвтоВАЗом.