Dongfeng добавит вездеходу Mengshi M-Hero удлиненную версию
Из открытой базы Минпромторга Китая стало известно, что на подходе «растянутая» модификация флагманской модели. Mengshi M-Hero 917 получит приставку L и отличится увеличенной на 200 миллиметров колёсной базой, причём вся прибавка достанется задней двери. Удлинённая версия окажется на 64 миллиметра выше исходного вездехода, то есть общая высота модели достигнет двух метров!
Для россиян расширение гаммы M-Hero интересно потому, что с февраля такой внедорожник официально продаётся в нашей стране. У нас доступны только последовательные гибриды с турбомотором в роли бензин-генератора и тремя электродвигателями. Совокупная отдача системы — 816 л.с. и 1050 Нм. Обычный M-Hero в Китае бывает и «чистым» электрокаром, но длиннобазный вариант сертифицирован только как гибрид.
Как изменится динамика и геометрическая проходимость не сообщается, но снаряжённая масса возросла незначительно, а потому эксплуатационные характеристики удлинённой версии будут примерно на том же уровне. Это значит, что запас хода без активации ДВС составит около 170 километров (WLTP), а с учётом турбомотора автономность достигнет 750 километров. Зарядка от 30 до 80 процентов от «суперчарджера» займёт около 40 минут.
Позиционирование длиннобазного M-Hero не раскрывается, но трёхрядного салона у вездехода не будет. Пока сертифицирован вариант с компоновкой по схеме 2 + 3, но китайские журналисты предполагают, что задний диван поменяется с акцентом на комфорт. Возможно, Dongfeng добавит продольные регулировки, подставки для ног и расширенные настройки подушек, спинок и подголовников. Больше подробностей ждут на автосалоне в Пекине.