Dongfeng добавит вездеходу Mengshi M-Hero удлиненную версию

Из открытой базы Минпромторга Китая стало известно, что на подходе «растянутая» модификация флагманской модели. Mengshi M-Hero 917 получит приставку L и отличится увеличенной на 200 миллиметров колёсной базой, причём вся прибавка достанется задней двери. Удлинённая версия окажется на 64 миллиметра выше исходного вездехода, то есть общая высота модели достигнет двух метров!

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Для россиян расширение гаммы M-Hero интересно потому, что с февраля такой внедорожник официально продаётся в нашей стране. У нас доступны только последовательные гибриды с турбомотором в роли бензин-генератора и тремя электродвигателями. Совокупная отдача системы — 816 л.с. и 1050 Нм. Обычный M-Hero в Китае бывает и «чистым» электрокаром, но длиннобазный вариант сертифицирован только как гибрид.

Как изменится динамика и геометрическая проходимость не сообщается, но снаряжённая масса возросла незначительно, а потому эксплуатационные характеристики удлинённой версии будут примерно на том же уровне. Это значит, что запас хода без активации ДВС составит около 170 километров (WLTP), а с учётом турбомотора автономность достигнет 750 километров. Зарядка от 30 до 80 процентов от «суперчарджера» займёт около 40 минут.

Позиционирование длиннобазного M-Hero не раскрывается, но трёхрядного салона у вездехода не будет. Пока сертифицирован вариант с компоновкой по схеме 2 + 3, но китайские журналисты предполагают, что задний диван поменяется с акцентом на комфорт. Возможно, Dongfeng добавит продольные регулировки, подставки для ног и расширенные настройки подушек, спинок и подголовников. Больше подробностей ждут на автосалоне в Пекине.