Кросс-универсал Lada Granta обрел новую топ-версию Quest'24 и подорожал

АвтоВАЗ пересмотрел начинку двухобъёмной «Гранты» в комплектации Quest. Отныне такая сборка называется Quest'24, а отличия от одноимённого пакета 2023 года в добавлении задних парктроников и центрального замка. Ещё Granta Cross перешла на двигатели экостандарта «Евро-5», а в списке опций появился пакет EnJoY Pro. Цена выросла на шесть тысяч рублей до 1 110 900 рублей.

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АвтоВАЗ опроверг информацию о том, что спецверсия Quest является лимитированной: на заводе заявили «Российской газете», что тираж не ограничен, а универсалы с обновлённой начинкой уже поступают к дилерам. Глобальных изменений по технике нет: доступна единственная связка 16-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой «механики».

Пакет EnJoY Pro как прежде включает в себя мультимедиасистему с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов «Яндекс.Авто». За заводской комплекс придётся выложить 50 тысяч рублей. Ещё 15 тысяч рублей стоит окраска «металлик», но фирменного оранжевого и синего цвета в палитре пока нет: только тёмно-серый или серебристый. Таким образом, самая оснащённая Granta Cross потянет на 1 175 900 рублей.

Самые дорогие варианты «Гранты» в кузове универсал не продаются. Больше всего нужно заплатить за седаны и лифтбеки с японским автоматом Jatco: четырёхдверка потянет на 1 176 900 рублей, а пятидверка в спецверсии #CLUB — на 1 247 900 рублей. Выпускать двухпедальные Lada Granta продолжат до тех пор, пока у АвтоВАЗа не закончатся запасы «санкционных» коробок передач.