Автомобили бренда Toyota могут вернуться на российский рынок

Автомобили бренда Toyota, поставки которых официально запрещены в Россию, могут вернуться на рынок после двухлетнего перерыва. Специалисты уверены, что помимо возращения легендарного бренда стоит ждать и снижение стоимости.

© ФедералПресс/ Светлана Возмилова

«В Китае у Toyota есть несколько предприятий. Теоретически, модели Toyota, предназначенные для китайского рынка, могут поставляться и в Россию через формально независимые от японского бренда фирмы», – рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель автомобильного маркетплейса Car Click Сергей Пиголкин.

Согласно перечню Минпромторга от мая 2022 года, автомобильные бренды Toyota и Lexus официально входят в список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Так, благодаря ему на российском рынке появился кроссовер Toyota Frontlander, стоимость которого в апреле снизилась почти на 1 млн рублей. Напомним, после скандала в 2023 года автоконцерн Toyota Motor возобновил работу в Японии в начале марта 2024 года. В связи с этим стоит ждать возобновления поставок в Россию. Фото: