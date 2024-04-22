Абсолютно новый Haval H9: «живые» фото крупным планом

Портал Autohome.com поделился снимками экстерьера «девятки» второго поколения. Прессе показали и бензиновый (2.0T), и дизельный (2.4T) варианты, причём у прототипов был и двух-, и трёхрядный салон. Внутреннее убранство Haval H9 осталось за кадром: полную информацию раскроют в конце недели на Пекинском автосалоне, а пока подтверждены основные характеристики.

© Motor.ru

Haval H9 — одна из немногих китайских новинок, которую в России заметили раньше, чем в Китае. Однако презентация рамного внедорожника второго поколения всё равно состоится в Поднебесной. До дебюта журналистам позволили познакомиться с экстерьером новинки, заглянуть под капот и запечатлеть детали ходовой части.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Новый Haval H9 сохранит принципиальную конструкцию: это автомобиль с рамой лестничного типа, пятидверным кузовом с открывающейся вбок крышкой багажника и неразрезным задним мостом. У вездеходов с бензиновым турбомотором 2.0 (224 силы) останется 8-ступенчатый автомат, у дизельных версий с новым агрегатом 2.4 (186 сил) будет 9-ступенчатая коробка передач. Полный привод типа ToD, понижающая передача и блокировки межколёсных дифференциалов остались.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Длина/ширина/высота нового Haval H9 равны соответственно 5070/1960/1930 миллиметрам, колёсная база — 2850 миллиметров. У дизельной версии будут 18-дюймовые колёса, у бензиновых — варианты диаметром от 17 до 19 дюймов включительно. В Китае у внедорожника будет всего четыре цвета: бело-дымчатый, чёрно-черепичный, лазурно-серый и горно-зелёный.

В России новый Haval H9 должен появиться в этом году: если верить дилерской презентации, то старт продаж ожидается в августе, а в мае внедорожник встанет на конвейер тульского завода Great Wall Motor. Продажи в Китае наверняка начнутся раньше: до местных дилеров модель может добраться до конца весны.