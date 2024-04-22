Новый кроссовер Li Auto L6: ажиотажный спрос на волне снижения цены

Компания медиамагната Ли Сяна отчиталась об итогах трёх суток продаж «младшей» модели. За 72 часа новый Li Auto L6 собрал более десяти тысяч предзаказов. Пока кроссовер доступен в двух комплектациях, и дальнейшее упрощение не планируется: ни базовой версии Air, ни конфигураций с задним приводом у «шестёрки» не появится. Однако цены уже оказались ниже ожидаемых!

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Базовый Li Auto L6 стоит 250 тысяч юаней (34,5 тысячи долларов), за топ-версию придётся выложить 280 тысяч юаней (38,6 тысячи долларов), то есть относительно ожидаемых цен дисконт составил 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов). Чтобы оформить предзаказ на модель, нужно заплатить 5000 юаней, причём задаток может быть возвращён только в течение недели. С поставками затягивать не станут: первые клиенты получат машины уже в апреле!

© Autohome.com.cn

В Li Auto заявили, что хотя L6 стилистически близок к «старшим» моделям, на исследования и разработки ушло три года, а общий объём инвестиций превысил два миллиарда юаней (276 миллионов долларов). По сравнению с «семёркой» новая модель короче на 125 миллиметров, на 35 миллиметров уже и на 15 миллиметров ниже. Сэкономить удалось за счёт перехода на литий-железо-фосфатные батареи, отказа от экрана-кинотеатра и упрощения тачскринов.

Впрочем, «премиальных» опций у Li Auto L6 достаточно: сохранились адаптивная пневмоподвеска, панорамная крыша, бокс-холодильник, медиасистема с парой 15,7-дюймовых экранов с разрешением 3К, в стандартной комплектации салон обшит кожей Nappa, а у передних кресел есть электрорегулировки, подогрев и вентиляция.