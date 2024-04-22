У минивэнов Mercedes V-Class и Vito появится новый бензиновый мотор

В открытой базе Минпромторга Китая появились сведения об обновлённом коммерческом семействе. «Глобальные» V-Class и Vito доступны только с дизельными двигателями, но в Поднебесной ставка сделана на другие агрегаты. После апгрейда минивэны Mercedes-Benz получат «турбочетвёрку» M 254, станут умеренными гибридами, а мощность увеличится на 20 лошадиных сил.

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Актуальное семейство китайских Mercedes-Benz V-Class и Vito оснащается турбомотором M 274 рабочим объёмом 1991 кубический сантиметр в варианте форсировки на 211 сил и 350 Нм. Но после рестайлинга двигатель поменяют на более современный и тяговитый M 254. Объём увеличится на символические восемь «кубиков», а ещё силовая установка будет дополнена 48-вольтовым стартер-генератором.

Трансмиссия вряд ли поменяется: китайские однообъёмники бывают только с задним приводом и 9-ступенчатым автоматом. Из сертификационных документов следует, что по дизайну варианты для КНР повторят «глобальные» аналоги, то есть можно ждать перехода на новую мультимедиасистему и апгрейда передней маски. Салоны как прежде предложат с трёх- и четырёхрядной компоновкой на шесть, семь или девять мест.

В Китае Mercedes-Benz V-Class не собирают, поэтому минивэны дороги: цены на дореформенную модель стартуют с 479 тысяч юаней (66 тысяч долларов). Однако спрос стабильный, более того — по слухам, именно китайский филиал пролоббировал разработку роскошной электрической модификации Maybach V-Class.