Мексика прекратит поддержку автопроизводителей из КНР под влиянием США

Источники Reuters выяснили, что автогигантам из Поднебесной не станут предоставлять государственные льготы и субсидии. Для китайских марок будут не доступны бонусы, которыми власти Мексики привлекают в свою страну иностранные инвестиции. Также автопроизводители из КНР не смогут приобрести земельные участки со скидкой или сэкономить на налогах.

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Мексиканские чиновники подтвердили Reuters, что контакты с автопроизводителями из КНР поставлены на паузу. Источники объяснили этот шаг давлением правительства США с целью не допустить китайские автомобили в зону свободной торговли. Торговое представительство США де факто подтвердило инсайд: в заявлении сказано, что соглашение между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой не предназначено, чтобы «обеспечить чёрный ход Китаю».

В настоящий момент пошлины на китайские электромобили составляют 27,5 процента, однако локализация производства в Мексике в теории позволяет обойти ограничения. Ближе всего к строительству завода в Северной Америке подобрался концерн BYD: автогигант подыскивал площадку на границе с США. По данным инсайдеров, в BYD всё ещё не отказались от экспансии в Мексику несмотря на все препятствия.

Мексика оказалась в центре конфликта между крупнейшими мировыми державами. С одной стороны, китайские инвестиции могут помочь местной экономике, с другой, в июле 2026 года необходимо продлевать торговое соглашение между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой, а новая редакция документа зависит от позиции США.