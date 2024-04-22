В Тутаеве стартует производство чугунных головок цилиндров

Тутаевский моторный завод готовится к запуску новых обрабатывающих центров с программным управлением. Станки поступили на Тутаевский моторный завод в марте 2024 года.

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Согласно официальному релизу КамАЗа, поступившему в редакцию Quto, Тутаевский моторный завод в Ярославской области готовится к старту серийного производства чугунных головок цилиндров на шести новых обрабатывающих центрах.

Новое оборудование поступило во второй половине марта и уже заняло своё место в механосборочном цехе. Станки установлены на новой производственной площадке во второй очереди корпуса агрегатов. В настоящее время идут пусконаладочные работы. Запустить производство на новом оборудовании планируется в начале мая.

Уточняется, что участок механической обработки чугунной головки цилиндров будет работать в трёхсменном режиме семь дней в неделю. В перспективе на площадях нового участка появится также производство раздаточных коробок.

«На 6 мая намечено окончание пусконаладочных работ и отладка технологии, а также пройдёт обучение персонал, задействованный в технологическом процессе. После отпуска в мае приступим к серийному выпуску чугунной головки. К этому времени нашему коллективу необходимо выполнить большой объём подготовительных работ по организации удобных рабочих мест», – пояснил главный инженер ПАО «ТМЗ» Владимир Щаников.

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