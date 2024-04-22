Рамный пикап BYD Shark раскрылся в Америке до китайской премьеры

Мексиканские журналисты поделились снимками грузовичка, подловив автомобиль во время съёмки рекламного ролика. Фирма BYD слив проигнорировала, но подтвердила: первый рамный пикап в истории марки назовут Shark, а основой послужит гибридная платформа DMO, знакомая по Fang Cheng Bao Leopard 5. Основными конкурентами модели считают Ford Ranger и Toyota Tacoma/Hilux.

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Гендиректор мексиканского филиала BYD подтвердил, что пикап разовьёт 480 лошадиных сил, а запас хода составит более 1100 километров. Известно, что грузовичок Shark унаследует у внедорожника Leopard 5 трёхмоторную силовую установку с бензин-генератором и парой электродвигателей. Также вероятна хитрая гидравлическая подвеска с возможностью регулировки клиренса.

© AutoDinámico

© AutoDinámico

Похоже, в BYD настроены бросить вызов американским пикапам, но предложить конкурентную цену на фоне 27-процентных пошлин будет сложно. Власти США используют своё влияние, чтобы китайский концерн столкнулся со сложностями локализации производства в Северной Америке. В настоящий момент последовательных гибридных грузовичков на рынке США нет, но на подходе новый RAM 1500 с шестицилиндровым «удлинителем хода».

Премьера BYD Shark состоится на этой неделе на автосалоне в Пекине, а первым рынком всё-таки станет китайский. Однако в Мексике автомобили BYD продаются официально, причём автогигант заинтересован в дальнейшей экспансии и постепенно расширяет локальную гамму.