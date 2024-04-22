АвтоВАЗ отзывает Lada Granta Sport из-за развала задних колес

Российская автомобильная компания – «АвтоВАЗ» сообщила об отзывной кампании, главная задача которой заключается в устранении выявленных недочетов у Lada Granta Sport.

© АвтоВАЗ

Официальные дилеры данной марки получили предписание за номером 130-23, суть которого заключается в том, что требуется произвести ремонт автомобилей за счет АвтоВАЗа. Сама отзывная кампания заключается в проведении развала задних колес модели Lada Granta Sport.

У транспортных средств, которые попали под отзывную кампанию, будет заменена проставка оси ступицы подвески задней части.

Кроме того, появилась информация о том, что владельцы автомобилей Lada Granta Sport должны посетить любой дилерский центр для проведения замены проставки ступицы. Все работы, проведенные в рамках отзывной кампании, будут выполняться для владельцев автомобилей Lada Granta Sport абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что в настоящее время отзывные кампании, это уже привычная практика в разных странах, в том числе и в Российской Федерации. В первую очередь, такие меры свидетельствуют об ответственности производителей транспортных средств, а также об их заинтересованности в более длительных и взаимовыгодных отношениях с потребителями.

В текущем году это уже не первая отзывная кампания для владельцев автомобилей Lada Как сообщалось ранее, отечественный автомобильный гигант отозвал Lada Granta для замены подрулевых переключателей. Все дело в том, что они неправильно работали в зимний период, особенно при сильных морозах.

Узнать о том, попал ли ваш автомобиль под отзывную кампанию, можно с помощью сверки VIN-кода, с размещенными на официальном сайте АвтоВАЗа

Напомним, что на российском рынке самым дешевым новым автомобилем является Lada Granta, стоимость которой, в базовой комплектации, оценена от 699 990 рублей.