Компания Chery сообщила о выпуске 800-тысячного кроссовера Tiggo 7

Сход с конвейера "юбилейного" Chery Tiggo 7 состоялся накануне. Восьмисоттысячный рубеж модель преодолела всего за шесть лет с момента появления на рынке.

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В России Chery Tiggo 7 представлен в версии Pro Max и комплектуется 150-сильным турбомотором 1.6 литра и роботизированной коробкой передач. Привод - передний и полный. Цены на модель лежат в диапазоне от 2 700 000 до 2 980 000 рублей за машины 2024 года выпуска.

Также в РФ можно купить Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid с запасом хода на электричестве до 82 км и совокупным пробегом в 1000 км. Цена - 4 млн рублей.

Chery Tiggo 7 стал основой для кроссовера Xcite X-Cross 7, который выпускают в Санкт-Петербурге.