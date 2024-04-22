Toyota добавила полный привод китайскому минивэну Granvia

Совместное предприятие FAW-Toyota начало принимать заявки на гибридные однообъёмники с отдельным электродвигателем в приводе задней оси. Для Granvia 2024 модельного года стала доступна система E-Four. Такая опция есть только у «средней» комплектации Premium Plus за 353 800 юаней (49,8 тысячи долларов), а доплата за полный привод составит 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов).

Toyota Granvia — минивэн на платформе TNGA-K, который дебютировал в Поднебесной в мае 2022 года. Речь идёт о китайской версии «глобального» однообъёмника Sienna: у моделей общая структура кузова и гибридные силовые установки, но по обвесу, комплектующим и оснащению разница есть.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

У Toyota Sienna полный привод E-Four был изначально, а теперь такая система появилась у китайского варианта. Подразделение FAW-Toyota решилось на расширение гаммы на волне успеха: в первом квартале 2024 года ежемесячные продажи Granvia увеличились до 6,2 тысячи штук, а всего за без малого два года удалось реализовать свыше 60 тысяч минивэнов!

© Autohome.com.cn

Основные характеристики не изменились: автомобиль длиной 5,2 метра оснащатеся гибридной системой THS с 2,5-литровым «атмосферником» (192 силы, 236 Нм), электродвигателем (182 силы, 270 Нм), электромеханическим вариатором и небольшой батареей. Пиковая отдача системы — 246 сил и 270 Нм. Минивэны с передним приводом расходуют 5,66-5,77 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Показатель полноприводного варианта — 6,13 литра на 100 километров.

Базовая Toyota Granvia 2024 модельного года стоит 300 тысяч юаней (42,2 тысячи долларов), за самую роскошную версию придётся выложить 417 тысяч юаней (58,7 тысячи долларов). Уже «в базе» есть девять подушек безопасности, раздельные кресла второго ряда, медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto; для топ-версии доступны экран-кинотеатр, холодильник, сиденья с массажем и оттоманками.