Популярный у россиян кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, который не так давно выпускался на калининградском заводе «Автотор», теперь поставляется в Россию по альтернативным схемам из-за рубежа. Цены на него с учетом утильсбора начинаются на одном из классифайдов от 3 550 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Во столько новый «Туссан» 2024 года выпуска оценил «частник» из Самары, включивший в цену и утилизационный сбор, и электронный ПТС, необходимый для дальнейшей регистрации автомобиля в ГИБДД.

Сам кроссовер представлен в простой комплектации с тканевым салоном и аналоговой «приборкой», а под капотом у него стоит 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 150 л.с., работающий в связке с классическим шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Еще несколько таких же «Туссанов» 2024 года выпуска выставлены на продажу в Казани и Челябинске — там за них просят по 3 599 000 рублей. В Тамбове и Ульяновске аналогичные кроссоверы оценили в 3 600 000 и 3 650 000 рублей, а в Набережных Челнах за новый «Туссан» придется отдать минимум 3 688 000 рублей.

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Комплектация побогаче, где в числе прочего будут, к примеру, цифровая приборная панель и кожаная отделка интерьера, стоит значительно дороже. Судя по объявлениям, такие машины есть в наличии в Тюмени, Калининграде и Москве, где их продают за 4 899 000 рублей, 4 999 999 рублей и 5 039 000 рублей соответственно. В отличие от тех, что выше, они оснащены более мощным 2,5-литровым атмосферным двигателем, который выдает 190 л.с. и тоже сочетается с полным приводом.