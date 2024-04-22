Suzuki Jimny снова замечен в продаже в России

Компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny, который не так давно поставлялся в Россию официально, вернулся на российский рынок. Об официальном возвращении пока речи не идет, но можно было бы посчитать за него то, что к нам «по-серому» ввозят «свежие» машины 2024 года выпуска, выяснили «Автоновости дня».

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Цены на модель на одном из классифайдов сейчас начинаются от 4 190 000 рублей. Во столько с учетом утильсбора и ЭПТС новый пятидверный Jimny оценил мультибрендовый автосалон из Санкт-Петербурга.

В объявлении заявлено, что его комплектация включает светодиодную оптику с омывателем фар, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay&Android Auto, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль, задние датчики парковки, автоматический климат-контроль, круиз-контроль, тканевую обивку сидений, камеру заднего вида и целый ряд электронных ассистентов водителя.

Еще несколько внедорожников в трехдверном и пятидверном кузовах есть в наличии у официального дилера Suzuki в Нижнем Новгороде. Там цены на них варьируются от 4 200 000 до 4 399 990 рублей.

«Техника» у всех Suzuki Jimny идентична. Они оснащены простым 1,5-литровым «атмосферником», который у машин 2024 года выпуска выдает 102 л.с., а у тех, что были выпущены до 2024 года — на 3 силы больше. Коробкой передач выступает классический четырехступенчатый «автомат», а привод — подключаемый полный.