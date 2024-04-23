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Volkswagen сделал новый концепт для Пекина

Международный автосалон обещает привлечь внимание своими новинками мирового уровня, особенно на фоне многочисленных премьер для китайского рынка, пишет speedme.ru.

Volkswagen сделал новый концепт для Пекина
© runews24.ru

Новый концепт-кар Volkswagen представит будущий фирменный стиль серийных автомобилей марки. Пока деталей о модели мало, за исключением нескольких тизеров, которые позволяют сделать предварительное впечатление о прототипе.

Судя по силуэту, Volkswagen готовит либо стильный шутинг-брейк, либо спортивный кроссовер, судя по спадающей к корме линии крыши, спойлеру и рельефным крыльям. Кроме того, для модели обещается светотехника с трехмерным рисунком.

Этот концепт-кар станет первым проектом для Андреаса Миндта, который стал главным дизайнером бренда в январе 2023 года. Ранее работавший в компании Bentley, Миндт перешел в Volkswagen и готовит свое первое творение, призванное показать фирменную стилистику будущих автомобилей из Вольфсбурга.

Ранее в России снова выросли в цене китайские автомобили, а также в Китае показали электроседан с запасом хода батареи более 1000 км.

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