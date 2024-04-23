Volkswagen сделал новый концепт для Пекина

Международный автосалон обещает привлечь внимание своими новинками мирового уровня, особенно на фоне многочисленных премьер для китайского рынка, пишет speedme.ru.

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Новый концепт-кар Volkswagen представит будущий фирменный стиль серийных автомобилей марки. Пока деталей о модели мало, за исключением нескольких тизеров, которые позволяют сделать предварительное впечатление о прототипе.

Судя по силуэту, Volkswagen готовит либо стильный шутинг-брейк, либо спортивный кроссовер, судя по спадающей к корме линии крыши, спойлеру и рельефным крыльям. Кроме того, для модели обещается светотехника с трехмерным рисунком.

Этот концепт-кар станет первым проектом для Андреаса Миндта, который стал главным дизайнером бренда в январе 2023 года. Ранее работавший в компании Bentley, Миндт перешел в Volkswagen и готовит свое первое творение, призванное показать фирменную стилистику будущих автомобилей из Вольфсбурга.

Ранее в России снова выросли в цене китайские автомобили, а также в Китае показали электроседан с запасом хода батареи более 1000 км.